La prima di Fonseca è pari: 1-1 col Rapid Vienna

Molti test amichevoli per le squadre di serie A. Il Napoli di Conte bene contro il Mantova, squadra di serie B, battuta 3-0. Solo un pareggio per il Milan contro il Rapid Vienna con rimonta subita nel finale. Anche l'Udinese, doppietta di Lucca, subisce la rimonta del Wolsfberger. Sorprende il Lecce che con super Krstovic batte 3-0 il Werder Brema. Successo anche del Genoa per 3-1 sul Venezia in un antipasto della prossima Serie A. Monza ko col Palermo, il Torino rimonta la Virtus Verona