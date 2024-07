"Napoli, con Conte non potevi fare scelta migliore"

Antonio Conte, suo allenatore alla Juventus, ora al Napoli: "Buffon ha detto che arriverà almeno secondo? Sono assolutamente d'accordo. Il Napoli non poteva fare scelta migliore dopo l'anno che ha vissuto. Ha preso uno top allenatore a livello mondiale, ti insegna calcio e ti dà conoscenze giuste. La rosa è forte e qualitativa. Potendo lavorare tutta la settimana, farà veramente bene". Azzurri che si sono assicurati Buongiorno, ma con la Serie A che perde Calafiori: "Alessandro non poteva fare scelta migliore, lavorare con Conte è importante per diventare uno dei migliori difensori al mondo. Ha le caratteristiche e le qualità per poterlo fare. È intelligente, umile e forte. Calafiori? Mi dispiace per il suo trasferimento. Mi sarebbe piaciuto vederlo alla Juventus. È un difensore un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere. Gioca, ha personalità e si inserisce. 'Esportiamo' un grande giocatore che sarà un punto di riferimento per la nazionale per i prossimi 15 anni".