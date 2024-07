Inter, Torino e Milan in un mese. E a gennaio...

Thiago Motta in panchina e una nuova stagione che inizia all'Allianz Stadium: di fronte il neopromosso Como, avversaria contro la quale la Juve inseguirà la sua 60^ vittoria alla 1^ giornata (nessuno ha vinto di più). E aveva già affrontato gli azzurri al debutto del campionato 1988/89 (successo per 3-0). Prima della sosta per le Nazionali (8 settembre) le sfide a Verona e il primo big match casalingo contro la Roma, imbattuta nei cinque precedenti disputati alla 3^ giornata. La Juve inaugurerà la nuova Champions (17-19 settembre) e subito dopo ospiterà il Napoli alla 5^ giornata. Il calendario prosegue tra Europa (1-2 ottobre), Genoa e Cagliari prima del secondo stop per le Nazionali. Particolarmente impegnativa la seconda metà di ottobre: a cavallo della 3^ giornata di Champions, infatti, i bianconeri affrontano Lazio e soprattutto l'Inter in trasferta (27 ottobre). Grande equilibrio tra i nerazzurri e la Juventus alla 9^ giornata: due vittorie per parte e tre pareggi (tutti arrivati negli ultimi tre incroci). Non mancano le date da segnare anche a novembre: il derby col Torino va in scena alla 12^ (10 novembre), giornata che ammette il precedente del dicembre 1995 (5-0 per i bianconeri). Poi la pausa per le Nazionali e nuovamente a San Siro contro il Milan (13^ il 24 novembre): sono otto i precedenti contro i rossoneri in questo turno di campionato, tre successi a testa e due pareggi. A dicembre è già nel vivo la Champions: prima del 6° turno europeo (10-11 dicembre), Thiago Motta ritrova il Bologna alla 15^ giornata. Gli impegni pre-natalizi riservano Venezia e Monza, si chiude il girone d'andata contro Fiorentina (29 dicembre) e Atalanta (5 gennaio). Sarà un gennaio in salita: il ritorno prevede subito in sequenza Torino (20^ giornata), Milan (21^) e Napoli (22^), sfide che si incastreranno con gli ultimi due turni della Champions (21-22 e 29 gennaio). Da segnare in agenda gli altri big match a partire da Juventus-Inter (25^ giornata), poi Atalanta e Fiorentina (28^ 29^). Trasferte all'Olimpico contro Roma (31^) e Lazio (36^), il turno precedente Motta torna al Dall'Ara (35^). E il 25 maggio l'ultima di campionato sarà a Venezia.