La seconda uscita estiva della squadra di De Rossi termina con un pareggio in Slovacchia. Padroni di casa in vantaggio al 53' con il gol di Takac a seguito di un errore di Darboe. La reazione arriva però nel finale con il giovane Pisilli, a segno anche nel primo test contro il Latina

Il racconto della partita

De Rossi, senza gli inglesi Smalling e Abraham, si affida a Solbakken in attacco e alla coppia Ndicka-Kumbulla in difesa, con Le Fée a ispirare sulla trequarti assieme a Baldanzi e Joao Costa. Il francese, come con il Latina, mostra sprazzi di qualità, soprattutto nella circolazione del pallone. I ritmi sono comunque lenti, come prevedibile, e ci vuole un episodio per sbloccare il match, con l'errore di Darboe in costruzione che spiana la strada a Takac. De Rossi butta dentro altri giovani e ne ottiene buone risposte, con il pari di Pisilli ispirato da Graziani. Entrambi erano andati anche a segno con il Latina. Aspettando Soulé, l'allenatore giallorosso può godersi i frutti di Trigoria.