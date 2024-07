La dirigenza giallorossa insiste per regalare a Daniele De Rossi il rinforzo che cerca in attacco. Sfumato En-Nesyri che raggiungerà Mou al Fenerbahce, la Roma si concentra sul pallino di mercato che risponde al nome di Matias Soulé. Nuova offerta presentata alla Juventus: 25 milioni di euro più 4 di bonus. Ovvero, due milioni in più di parte fissa e uno in più di bonus rispetto alla precedente proposta. Ma ancora non basta: la Juventus infatti prenderà in considerazione solo proposte dai 30 milioni in su. Roma che è forte del sì del giocatore e di un accordo con il classe 2003 già raggiunto da tempo.