Intervistato da Sky durante il ritiro a Pinzolo, l'attaccante colombiano ha confermato che sarà il nuovo capitano granata: "Non me lo aspettavo, è la prima volta in carriera. Spero di essere un esempio". Sul nuovo Toro targato Vanoli: "Il mister insiste sul lato mentale per migliorarci". E sugli obiettivi personali: "Voglio segnare più gol della scorsa stagione. E devo ancora pagare una cena a Bellanova..."

Aveva indossato la fascia nell'amichevole contro la Virtus Verona, ora la porterà per tutta la prossima stagione. È Duvan Zapata il nuovo capitano del Torino, eredità raccolta dopo gli addii di Rodriguez e Buongiorno. Lo ha confermato a Sky durante il ritiro di Pinzolo, decisione che lo ha sorpreso: "Non me lo aspettavo, sono emozionato. La prendo con responsabilità. È la prima volta in carriera, spero di farlo bene e di essere un esempio dentro e fuori dal campo". Come sta cambiando il nuovo Toro targato Vanoli? "Abbiamo lo stesso modulo ma alcuni concetti sono diversi. Dobbiamo assorbirli il più velocemente possibile, ci permetterà di fare bene. E a noi attaccanti permetterà di stare più vicino alla porta e di segnare di più. Il mister insiste sul lato mentale per migliorarci senza dare per scontate certe dinamiche di campo. Forse è uno degli aspetti che ci è mancato l’anno scorso. Dobbiamo essere convinti di ciò che ci dice. Sarà una grandissima stagione, vogliamo fare bene".