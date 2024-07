Operazione in chiusura per i granata che hanno trovato l’accordo per Che Adams. L’attaccante classe 1996 arriva a parametro zero dopo la sua esperienza al Southampton

Il Torino ha raggiunto l'accordo con Che Adams. È ormai fatta per l’arrivo dell’attaccante classe 1996 che si trasferirà in granata a parametro zero. Operazione in chiusura per l’attaccante che nella passata stagione ha giocato 40 partite in Championship con il Southampton con 15 gol e 4 assist forniti. Al Southampton dal 2019, l’inglese ha concluso lo scorso 30 giugno la sua avventura con la squadra inglese con 191 partite, 48 gol e 20 assist. Oltre al Southampton, la sua annata è terminata con l’Europeo giocato con la Scozia con le 3 partite della fase a girone disputate sempre dal primo minuto.