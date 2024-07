Bologna in ansia per Emil Holm. Nel corso dell'allenamento di ieri pomeriggio, il giocatore ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro. Una tegola per l'ex Atalanta per l'avvio di questa stagione con i rossoblù di Vincenzo Italiano. Domani il calciatore si sottoporrà ad esami strumentali per accertare l'entità dell'infortunio e i conseguenti tempi di recupero.