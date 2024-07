Tournée americana per i rossoneri che si preparano ad affrontare la prima amichevole di prestigio contro il Manchester City. Alla vigilia del match - dopo un'introduzione da parte dell'AD Giorgio Furlani - ci sono state le parole del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, di Christian Pulisic e dell'allenatore Paulo Fonseca. Quest'ultimo ha fatto il punto dopo le prime settimane di lavoro. "Sin dal primo giorno a Milanello abbiamo iniziato a lavorare sull'organizzazione difensiva. Sarà diverso il modo in cui giocheremo in difesa, non voglio fare paragoni col passato ma sarà semplicemente differente. Dobbiamo migliorare per potere vincere, per me si tratta della qualità del lavoro quotidiano. Vogliamo controllare le partite e il possesso, quando hai il pallone non devi difendere ma costruire. Vogliamo anche essere in grado di difendere lontano dal pallone, stiamo lavorando anche su questo". Sui giovani: "Penso che il Milan si stia preparando bene al futuro, producendo nuovi giocatori e con Milan Futuro il club sta facendo un passo importante in questo senso. Abbiamo tanti giocatori giovani, anche qui con noi, e avrò un occhio per loro in ogni momento. Per me non conta l'età, ma la qualità e la personalità. Se si dimostreranno pronti a giocare in prima squadra, darò loro spazio".