Giornata di visite mediche in casa Juventus. In mattinata sono stati al J Medical il nuovo acquisto Douglas Luiz insieme a Yildiz, Danilo e Bremer. All'uscita, si sono fermati per gli autografi con i tifosi. Alle 10 in campo per la prima seduta della giornata, pranzo, qualche ora libera e alle 17 la seconda seduta di giornata

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE