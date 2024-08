Italiano: "Crescere di condizione, specie i nuovi"

Al termine del triangolare (con gare da 60') contro Bochum e Sudtirol, Vincenzo Italiano traccia un bilancio sulla condizione del suo Bologna e spiega su cosa vorrà rivolgere il lavoro in vista dell'inizio del campionato: "Le prime cose che mi vengono in mente è che dobbiamo subito crescere di condizione, soprattutto i nuovi, il livello delle amichevoli si è alzato, affrontiamo squadre di buon livello, dal momento che la condizione non è al massimo stiamo faticando". Una gara, contro il Bochum, persa 4-0 in cui il Bologna ha concesso decisamente troppo: "Dobbiamo far viaggiare la palla più veloce, dobbiamo andare più forte e dobbiamo anche andare a contrasto diversamente e stiamo concedendo troppo agli avversari - spiega - Questo per quanto riguarda la prima parte mentre nella seconda (contro il Sudtirl battuto 1-0) siamo andati un po' meglio, siamo stati più aggressivi e abbiamo mosso diversamente la palla e diciamo che la seconda gara è andata discretamente".