"Se non fossi un giocatore di calcio penso che sarei diventato un poliziotto, probabilmente un detective". Parola di Mehdi Taremi, in occasione del secondo episodio della serie "Welcome Home", che propone ai fan nerazzurri interviste inedite con protagonisti le new entries dell'Inter. Il format, realizzato dalla squadra dei Campioni d'Italia e powered by Betsson Sport, Main Sponsor di maglia dell'Inter, è stato creato per andare a conoscere i nuovi calciatori che indosseranno la maglia nerazzurra. Taremi, nuovo attaccante dell'Inter per la stagione 2024-2025, ha cominciato a giocare a 6 anni, grazie a suo padre che gli ha trasmesso l'amore per lo sport, e da allora non ha più smesso: il calcio è diventato la sua passione. Nonostante infatti guardi volentieri partite di pallavolo, specialmente della nazionale iraniana, e segua i match dell'NBA, non ha mai praticato altri sport. Il primo campo in cui ha giocato è stato nella sua città natale, a Bushehr: "Era fantastico lì. Giocavo con mio fratello e con i suoi amici e, nonostante fossi più piccolo, per me era un'emozione poter allenarmi con loro".