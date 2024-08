Amichevole in famiglia per la Juve, che sfida la Next Gen; allo Stadium è presente anche John Elkann, che ha parlato degli obiettivi dei bianconeri per la nuova stagione: "La Juve vuole essere competitiva: è chiaro per Thiago Motta e per la squadra", afferma a Sky, "La squadra ha tanta voglia di esprimersi e quest'anno c'è tanto da fare". Sull'amichevole di stasera: "È una sensazione di festa con stadio lo pieno. C'è un legame forte tra la mia famiglia e la Juve"

SERIE A, TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE