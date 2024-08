Juve, poker alla Next Gen nel test in famiglia

Nella classica partita in famiglia tra Juventus e Juve Next Gen, disputata allo Stadium, la squadra allenata da Thiago Motta si è imposta per 4-0 prima dell'interruzione dovuta all'ormai consueta invasione di campo da parte dei tifosi. Sblocca il match Danilo al 26', dopo 4' raddoppia Weah. Yildiz e Thuram prima della fine della prima frazione chiudono i giochi

JUVENTUS-JUVE NEXT GEN 4-0

26' Danilo, 30' Weah, 39' Yildiz, 43' Thuram

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo (46' Cabal), Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram (46' Sekulov); Weah, Douglas Luiz, Yildiz (46' Fagioli); Vlahovic. All. Motta.

JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Gonzalez, Muharemovic; Cudrig, Peeters, Owusu, Rouhi; Guerra, Mbangula; Mancini. All. Montero.

Penultimo appuntamento per la Juve prima dell'esordio in campionato con il Como. I bianconeri, reduci dalla sconfitta con il Norimberga e dal pari di Pescara con il Brest e in attesa di affrontare l'Atletico Madrid nell'ultimo impegno pre campionato, hanno affrontato la Juve Next Gen nella consueta partitella in famiglia. La gara che si è disputata allo Juventus Stadium è stata, come al solito, ricca di entusiasmo da parte del pubblico presente. Partita dai ritmi piuttosto blandi dove la squadra di Thiago Motta ha cercato di mettere in campo le buone trame di gioco già viste nel match contro il Brest ma che necessitano ancora di un po' di rodaggio.



Match sbloccato al 26': Danilo chiede l'uno-due a Locatelli e calcia in porta, la deviazione di Muharemovic è decisiva per mettere fuori gioco Daffara. Dopo 4' la Juve raddoppia grazie a un'azione individuale di Weah che va via sulla destra e in diagonale trafigge un non precisissimo Daffara. Prima della fine della prima frazione c'è spazio per altri due gol bianconeri: dagli sviluppi di un angolo di Douglas Luiz, Yildiz prima sbaglia il controllo ma successivamente recupera la coordinazione e segna la rete del 3-0. Il 4-0 porta la firma di Thuram che calcia a giro sul secondo palo battendo ancora una volta Daffara.

Nella ripresa Thiago Motta manda in campo, Cabal, Fagioli e Sekulov ma i ritmi restano piuttosto blandi. Vlahovic e Sekulov sfiorano il gol del 5-0 ma la difesa della Juve Next Gen in qualche modo rimedia. Al 56' mentre Mbangula sfiora l'1-4, inizia la tipica invasione di campo. La partita non riprende e si chiude sul risultato di 4-0