La Juventus è pronta ad accelerare per avere Galeno dal Porto. L'incontro tra il club bianconero con gli agenti del brasiliano, già annunciato nei giorni scorsi e previsto per oggi, è andato bene. Galeno ha aperto in maniera decisa alla possibilità di giocare in Serie A nella prossima stagione. Forte di questa intenzione, adesso, la Juventus dovrà intavolare una trattativa vera e propria con il Porto. Le richieste del club portoghese per il giocatore sono decisamente alte, intorno ai 30-35 milioni di euro, e dunque gli uomini mercato bianconeri dovranno essere bravi a trovare una soluzione per una proposta che possa accontentare il Porto ma che, al contempo, risulti non troppo esosa per le casse della Juve. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.