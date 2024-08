Atalanta, debutta Retegui ma il St.Pauli vince 3-0

Dopo l’1-4 della scorsa settimana contro il Parma, arriva un’altra sconfitta pesante in questo pre campionato per l’Atalanta. Nell’ultima amichevole prima della sfida di Supercoppa Europea di mercoledì a Varsavia contro i campioni d’Europa del Real Madrid, la squadra nerazzurra è stata battuta in Germania dal St. Pauli. Uno 0-3 contro una neopromossa, maturato nel secondo tempo, con tre reti subite in soli 12 minuti, contro la squadra dell’ex allenatore genoano Alexander Blessin. E a proposito di ex Genoa, nella ripresa Gasperini ha mandato in campo il nuovo acquisto Mateo Retegui, che soltanto ieri ha svolto le visite mediche e firmato il suo contratto con l’Atalanta a Zingonia, e oggi ha giocato 45’ minuti nel test disputato allo stadio Millerntor di Amburgo. , Senza Zaniolo, fuori per una tendinite al piede sinistro, e ovviamente senza Koopmeiners, che non si allena perché vuole solo la Juventus, il test contro i tedeschi finisce male. A una settimana da quello decisamente più importante, contro i campioni di Carlo Ancelotti.