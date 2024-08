L'Atalanta ha già trovato il sostituto di Scamacca. Mateo Retegui si trasferisce a Bergamo dal Genoa per 22 milioni di euro più bonus. Il giocatore sta già sostenendo le visite mediche nella clinica "La Madonnina" di Milano

Mateo Retegui è già a Milano. Il calciatore sta sostenendo le visite mediche presso la clinica "La Madonnina". Uno dei passi per diventare il nuovo attaccante dell'Atalanta: i nerazzurri hanno già stretto l'accordo con il Genoa per 22 milioni più tre di bonus. Sarà il sostituto del suo compagno di nazionale Scamacca , infortunatosi gravemente al ginocchio sinistro nell'amichevole contro il Parma.

Il caso Koopmeiners e la trattativa per Pubill

La società bergamasca non ha di certo finito qui il suo lavoro. Sembra molto vicino anche l'arrivo del terzino destro Marc Pubill, classe 2003 proveniente dall'Almeria per una cifra superiore ai 15 milioni. Inoltre Gian Piero Gasperini, dalle pagine de L'Eco di Bergamo dell'8 agosto, ha reso pubblica la volontà di Koopmeiners di trasferirsi alla Juventus, tanto da non voler più allenarsi con la squadra da quasi una settimana.