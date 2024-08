L'Inter arriva all'inizio della Serie A con un pareggio dopo l'ultima amichevole estiva di prestigio. I ragazzi di Inzaghi vengono raggiunti in extremis allo Stamford Bridge, 1-1 dal Chelsea, pagando un po' di sofferenza nel finale anche per via della stanchezza e dell'impiego di tanti giovani della Primavera negli ultimi minuti. Partono bene i Blues con Guiu che, in avvio, testa subito i riflessi di un attento Sommer. L'Inter non si scompone, alza il baricentro e prima della mezz'ora sblocca la situazione: ottima discesa palla al piede di Bisseck fino al centrocampo, palla per Correa e filtrante del Tucu per Thuram che, col mancino, infila la sfera nell'angolino e porta avanti i suoi. Dimarco spreca di testa la palla del raddoppio, mentre dall'altra parte di nuovo Guiu prova a correggere in rete il tiro sporco di Cucurella ma trova ancora il portiere svizzero a dirgli di no. Lo stesso Sommer si ripete a inizio ripresa sulla rovesciata di Nkunku, poi è il palo a graziarlo sul tiro ravvicinato di Colwill, innescato da una splendida imbucata di Mudryk. Gli inglesi continuano a premere, ma i nerazzurri sembrano resistere fino a quando, al 90', una corta respinta della difesa su palla inattiva si trasforma in occasione ghiotta per Ugochukwu che ribadisce in rete per il definitivo 1-1.