Nell'ultimo appuntamento prima dell'inizio ufficiale del campionato la Juventus cade in amichevole, 2-0 contro l'Atletico Madrid. All'Ullevi Stadium i ragazzi di Motta non riescono a essere incisivi in attacco e pagano un paio di disattenzioni difensive, finendo per soccombere nel secondo tempo. Nonostante il caldo, il ritmo si accende fin dai primi minuti con l'Atletico che costruisce la prima chance dopo 7 giri di orologio con lo splendido lancio di Koke a imbeccare Llorente, fermato da Di Gregorio in uscita. Poco dopo è il palo a respingere il tiro-cross di Griezmann, mentre la Juve prova a pungere con le verticalizzazioni per Vlahovic, meno lucido e preciso del solito nelle scelte offensive. La maggior fluidità nei meccanismi di gioco dei Colchoneros porta al gol del vantaggio a inizio ripresa, con Lino che addomestica in qualche modo la sfera a terra e diventa un assist per il destro di Joao Felix che, col destro, fa 1-0 sul primo palo. La squadra di Thiago Motta prova a scuotersi con Yildiz ma senza grande successo e nel finale di partita Cabal stende Giuliano Simeone e provoca calcio di rigore: dal dischetto Correa chiude i giochi.