Emerson Royal: "Milan l'opzione migliore per me"

Il difensore brasiliano si presenta: "È stato subito chiaro che il Milan fosse l'opzione per me. Non ho ancora parlato con Fonseca, arrivo per integrarmi e giocare come so, avete un guerriero in più su cui contare". Ibrahimovic: "Kalulu? Bisogna capire qual è la cosa migliore per lui, a oggi non c'è niente di definito. Non c'entro nulla con la maglia del Milan indossata da Duplantis, non so se è 'colpa' mia o no"

Giornata di presentazione per Emerson Royal, nuovo acquisto del Milan, che è intervenuto in conferenza stampa a Milanello: "È stato subito chiaro che il Milan fosse l'opzione migliore per me, ho moltissimo entusiasmo e voglia di fare. Vorrei ringraziare Zlatan per l'opportunità e per lo sforzo che hanno fatto per portarmi qui. Non ho ancora parlato con Fonseca, arrivo per integrarmi e giocare come so, avete un guerriero in più su cui contare". Impossibile non fare un passaggio sui brasiliani che hanno vestito la maglia rossonera: "Tutti coloro che sono passati da qui hanno scritto una bella storia per il club e spero di farlo anch'io. C'è stata occasione di parlare del Milan con altri connazionali. Ho scelto la maglia numero 22, so che è stata di Kakà ma è un numero molto vicino a me. Ancora non ho avuto modo di sentirlo".

"Una soddisfazione l'interesse mostrato da Ibra" Emerson ha parlato di Ibrahimovic: "Tutti sanno che Zlatan fa la differenza, anche quando ero più giovane lo seguivo in tv. Ha mostrato interesse per me ed è stata una gran soddisfazione, voglio ripagarlo sul campo". Una battuta anche sulla trattativa e sulla storia del Milan: "In alcuni momenti ho avuto paura che non si concretizzasse l'operazione con il Tottenham, il tempo passava e sembrava non esserci una soluzione. Non sono un ragazzo che si emoziona facilmente, ma è stato toccante entrare in quella sala con tutti i trofei vinti dai rossoneri. Tutti vorrebbero venire qui e indossare questa maglia, è un onore incredibile".

Ibrahimovic: "Kalulu? Bisogna capire cos'è meglio per lui" "Kaluku? Bisogna capire cos'è meglio per lui". Così Zlatan Ibrahimovic, intervenuto nella conferenza di presentazione di Emerson Royal, sul difensore francese che è in trattativa con la Juventus. "A oggi non c'è niente di definito e non posso dire sì o no. La cosa più importante è il bene del ragazzo e quello del club". Poi Ibra parla di Emerson: "Con lui la squadra diventa più forte, il mister avrà un 'problema' per decidere chi schierare. Siamo al giorno 5 ma questo non vuol dire che ci saranno altri due acquisti. Il sesto giorno potrebbe essere legato al centrocampista. Vogliamo costruire una squadra compatta. In attacco siamo forti, mancava solo una punta ed è arrivato Morata. In difesa sono arrivati Pavlovic ed Emerson, forse c'è spazio per qualcosa di extra". In chiusura una battuta su Duplantis: "Complimenti a lui per il record mondiale stabilito alle Olimpiadi. Non c'entro nulla con la maglia del Milan, non so se è 'colpa' mia o no. Ha fatto grandi cose, porta in alto il nome della Svezia dopo il mio ritiro perché il calcio in Svezia è morto dopo che Ibra ha smesso".