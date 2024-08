Palladino: "Siamo ambiziosi. Sogno un trofeo"

L'allenatore della Fiorentina ha parlato spiegando le sue sensazioni sull’inizio della stagione: "Quest’anno ci sono stati tanti cambiamenti ma vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi". E sugli impegni in Europa: "Sarà la mia prima coppa da allenatore e non vedo l’ora di iniziare". Infine, sugli obiettivi della stagione: "Portare un trofeo sarebbe un sogno. Noi dobbiamo essere bravi a creare un ambiente positivo al Viola Park, dove si possa lavorare bene" FIORENTINA, NICO GONZALEZ VUOLE LA JUVE

"Voglio dare il massimo insieme al mio staff per questa società perché hanno creduto in noi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene sapendo comunque che prima è stato fatto un grande lavoro". Così Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, in vista del nuovo inizio di stagione. Il 40enne si appresta al debutto sulla panchina della Viola questo sabato, 17 agosto, contro il Parma al Tardini. L’obiettivo sarà quello di provare a regalare gioie ai tifosi: "Ereditiamo una squadra che sa giocare a calcio. Quest’anno – ha spiegato Palladino – ci sono stati tanti cambiamenti ma stiamo cercando di fare del nostro meglio e vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi che sono incredibili come si è visto in questo mese al Viola Park".

"Non vedo l'ora inizino le partite vere" Dopo l’esperienza al Monza, per Palladino è tempo di iniziare una nuova stagione, caratterizzata anche dalla presenza di una coppa europea: "Negli ultimi due anni sono state raggiunte delle finali ed è stato fatto un grande lavoro da parte di mister Italiano. Cercheremo di ripeterci e di fare del nostro meglio, anche in coppa che sarà un’esperienza importante per me. Sarà la mia prima coppa da allenatore e non vedo l’ora di iniziare". E sull’essere il nuovo allenatore della Fiorentina: "Da piccolino simpatizzavo per la Fiorentina che è sempre stata una squadra che mi è piaciuta. Ho seguito tanti calciatori che sono passati da qui. Sono davvero felice di essere qua. Non vedo l’ora che inizino le partite vere".

"Scegliere Firenze è stato facile" Infine, sul sogno di questa stagione: "Portare un trofeo sarebbe un sogno. Noi dobbiamo essere bravi a creare un ambiente positivo al Viola Park, dove si possa lavorare bene. Deve essere la nostra casa e dobbiamo cercare di costruire giorno dopo giorno per poter arrivare a questi grandi obiettivi". E sulla scelta che lo ha portato ad accettare l’offerta del club Viola: "E’ stato facile scegliere Firenze: piazza storica, ambiziosa e molto importante con un grandissimo entusiasmo. Non è stata una scelta difficile. C’è tanta ambizione anche da parte della società. Avevo voglia di fare le coppe. Per me è uno step in più. Ora lavoriamo per portare dei grandi successi".