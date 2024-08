Nico Gonzalez è sempre più lontano dalla Fiorentina . L'argentino ha chiesto al club di poter essere ceduto . Ha già l’accordo sia con la Juventus (e di massima anche con l’Atalanta ), in uno stallo di mercato che riguarda il proprio futuro che al momento lo scontenta . Tra l'altro, Nico poggia la propria volontà di voler salutare Firenze su una promessa fatta dalla società dopo le offerte da parte di Leicester e Brentford che erano state rifiutate in passato. La sua intenzione è quella di giocare la Champions , con Juventus e Atalanta che ovviamente rientrano in questa cerchia ristretta di squadre. Nico però non parte se prima la Fiorentina non prende il sostituto , ovvero Gudmundsson , a sua volta bloccato dal mancato arrivo del suo "rimpiazzo" al Genoa .

I numeri in stagione

44 le partite totali nell’ultima stagione in maglia Fiorentina, conclusa con l’amara sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos. Sedici le reti messe a segno (12 in Serie A e 4 in Europa), per un giocatore che può occupare indistintamente sia la corsia mancina che quella destra in attacco, disponendosi all’occorrenza anche nel ruolo di seconda punta. Arrivato in viola dallo Stoccarda nel 2021, l’argentino ha collezionato 125 match con la maglia della Fiorentina: per lui un totale di 38 gol e 19 assist.