Il difensore brasiliano si presenta: "È stato subito chiaro che il Milan fosse l'opzione per me. Non ho ancora parlato con Fonseca, arrivo per integrarmi e giocare come so, avete un guerriero in più su cui contare". Ibrahimovic: "Kalulu? Bisogna capire qual è la cosa migliore per lui, a oggi non c'è niente di definito. Non c'entro nulla con la maglia del Milan indossata da Duplantis, non so se è 'colpa' mia o no".