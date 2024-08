Dove vedere Parma-Fiorentina

La partita tra Parma e Fiorentina , valida per la 1 ^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 17 agosto alle 18:30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN , i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Fiorentina

Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide al Tardini contro la Fiorentina in Serie A (2V, 6N), l’unico successo dei viola in trasferta nel periodo risale al 5 luglio 2020 (2-1 con tre reti su rigore: doppietta di Erick Pulgar e gol di Juraj Kucka). Soltanto una volta nella loro storia in Serie A, Fiorentina e Parma si sono affrontate alla prima giornata di campionato: era l’1 ottobre del 2000, anche in quel caso al Tardini, e il match tra la Viola di Fatih Terim (a bersaglio con Alessandro Pierini e Christian Amoroso) e i ducali di Alberto Malesani (in gol con doppietta di Marcio Amoroso) terminò 2-2. Il Parma ha vinto solo uno degli ultimi 19 match all’esordio stagionale in Serie A (13N, 5P): 2-0 contro il Brescia il 29 agosto 2010 con gol di Valeri Bojinov e Stefano Morrone. La Fiorentina non ha mai pareggiato nelle ultime 13 partite all’esordio stagionale in Serie A (8V, 5P), vincendo le due più recenti – l’ultimo segno “X” dei viola nel primo match di campionato risale al 29 agosto 2010 (1-1 contro il Napoli). Il Parma ha guadagnato 76 punti in 38 giornate nello scorso campionato cadetto, eguagliando il proprio record di punti in una singola stagione di Serie B, come nel 2008/09 - ma in quel caso con 42 partite disputate. I Ducali, con 66 gol realizzati nel 2023/24, hanno anche stabilito il loro record di reti in una stagione di Serie B. Il Parma ha perso tutte le ultime nove partite di Serie A, già striscia negativa record per il club nel torneo. In generale, i Crociati hanno vinto solo una delle ultime 29 gare di Serie A (8N, 20P): 2-0 contro la Roma il 14 marzo 2021. La Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti di testa nella scorsa stagione di Serie A (18); allargando il dato ai maggiori cinque campionati europei 2023/24, solo il Bayern Monaco (19) ha realizzato più gol con questo fondamentale.