Il Parma ha guadagnato 76 punti in 38 giornate nello scorso campionato cadetto, eguagliando il proprio record di punti in una singola stagione di Serie B, come nel 2008/09 - ma in quel caso con 42 partite disputate. I Ducali, con 66 gol realizzati nel 2023/24, hanno anche stabilito il loro record di reti in una stagione di Serie B