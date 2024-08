Introduzione

La prima giornata di Serie A si gioca da sabato 17 a lunedì 19 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Milan-Torino, Hellas Verona-Napoli e Lecce-Atalanta. La giornata inizia con gli anticipi del sabato, alle 18:30, Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Alle 20:45 invece è il turno di Empoli-Monza e Milan-Torino, in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Paolo Aghemo. La domenica si apre alle 18:30, con Bologna-Udinese e Hellas Verona-Napoli, visibile su Sky Sport Calcio: telecronaca di Stefano Borghi e Blerim Dzemaili, inviati Marina Presello e Massimo Ugolini. Alle 20:45 è la volta di Cagliari-Roma e Lazio-Venezia. Due i posticipi del lunedì: alle 18.30 Lecce Atalanta, live su Sky Sport Uno con la telecronaca di Davide Polizzi e il commento di Massimo Gobbi. Inviati Francesco Modugno e Massimiliano Nebuloni. Alle 20:45 Juventus-Como.