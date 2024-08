Il Como è tornato in Serie A dopo 21 anni: il 19 agosto saranno trascorsi, infatti, esattamente 7758 giorni dalla sua ultima gara nel massimo campionato (24 maggio 2003, vittoria per 1-0 contro il Torino); soltanto nel periodo tra maggio 1953 e ottobre 1975 (22 anni, per l’esattezza 8162 giorni) i lariani hanno dovuto attendere più giorni per tornare in Serie A.