Non arrivano buone notizie per Marco Baroni. In vista dell’inizio di stagione, con la Lazio che giocherà domenica 18 agosto alle ore 20:45 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, l’allenatore biancoceleste dovrà fare a meno di Mario Gila. Il difensore ha infatti evidenziato, a seguito degli accertamenti svolti, una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso degli allenamenti. Per lui si prevede circa un mese di stop.