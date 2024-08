Le probabili formazioni di Genoa-Inter

Per la prima di campionato l'Inter dovrebbe ricominciare dalla coppia consolidata Lautaro-Thuram in attacco e dal centrocampo dello scorso anno. Per Inzaghi dubbi in difesa con Bisseck favorito su Pavard. Incerta la convocazione di Asllani per affaticamento, con De Vrij e Zielinski che ieri si sono allenati ancora a parte. Nel Genoa esordio tra i pali per Gollini, mentre in attacco Gilardino dovrebbe schierare il duo Messias-Vitinha

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA