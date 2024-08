Milan Primavera, doppietta di Ibra Jr. a Udine

Doppietta per Maximilian Ibrahimovic con la maglia del Milan Primavera sul campo dell'Udinese. I rossoneri si sono imposti per 4-0 con il figlio di Zlatan - esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 - che è andato a segno al 38' e al 57'. Un debutto spettacolare per il 17enne, proprio nella città dove il padre aveva segnato l'ultimo gol della sua carriera su calcio di rigore il 18 marzo 2023 in Udinese-Milan.

vedi anche Più Jovic di Morata: le probabili di Milan-Torino