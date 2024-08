La prima di Fonseca, in diretta sabato 17 agosto alle 20.45 su Sky, è caratterizzata da tanti dubbi di formazione. Pulisic si è allenato a parte ma non preoccupa, davanti Morata è favorito per giocare dall’inizio. Vanoli dovrebbe partire con Sanabria al fianco di Zapata. Coco dal 1'

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA