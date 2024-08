Quali sono le similitudini con la situazione alla Juve dopo i due settimi posti?

"A Napoli pensavo di trovare una situazione migliore, mi aspettavo delle sorprese positive ma ho avuto difficoltà a trovarne. Pensavo non si dovesse buttare tutto dopo lo scorso anno, invece ti trovi in una situazione in cui ci sono 9-10 cessioni. Nelle altre squadre ci sono situazioni consolidate e aggiungono pezzi sul mercato. Non dico che siamo all'anno zero, ma all'anno molto vicino allo zero, ma non mi spaventa: meglio essere chiari e sapere quali sono i problemi che dobbiamo affrontare. I tifosi devono essere consapevoli della situazione e a loro chiedo una grande unità. Non so quanto ci vorrà a riportare il Napoli competitivo, 6 mesi o 3 anni, ma dobbiamo essere pronti e non fasciarci la testa. Dovremo essere cazzuti. Nessuna similitudine con la Juve, perché c'è il tranello dello scudetto che confonde e getta fumo negli occhi visto che è stato due anni fa, ma la situazione non è così. Vorrei ci fosse la similitudine nella voglia che trovai lì da parte di tutti di tirare la testa fuori"