Conte sceglie Raspadori: probabili Verona-Napoli

Debutto in Serie A sulla panchina del Napoli per Antonio Conte. Domenica 18 agosto, dalle 18:30 su Sky Sport Calcio, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento di Blerim Dzemaili, gli azzurri giocheranno contro il nuovo Verona di Zanetti che è pronto ad affidarsi a Mosquera in attacco alle spalle di Suslov, Harroui e Lazovic. Conte sceglie Raspadori come centravanti. Pronto anche il debutto di Buongiorno come centrale nella difesa a 3

