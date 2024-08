Inizia bene l'avventura del nuovo allenatore biancoceleste, che sottolinea come la squadra possa ancora crescere: "C'è stato un cambiamento, ma siamo pronti: vedo grande partecipazione". Elogi per Castellanos: "Quest'anno avrà più spazio e la squadra giocherà per lui"

Marco Baroni festeggia il suo esordio vincente sulla panchina della Lazio ma non si accontenta: "Questa squadra ha margini di miglioramento ", sottolinea, ed è normale che sia così visto che per i biancocelesti è praticamente iniziata una nuova era. Partiti Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson , la rosa è stata ringiovanita e l'attacco adesso è stato affidato a Castellanos , che non patirà più l'ingombrante presenza dell'ex capitano. E il Ttay, alla prima, ha risposto presente . "Sappiamo che c'è stato un cambiamento ma la squadra è pronta, abbiamo dei margini di miglioramento importanti perché c'è grande partecipazione da parte del gruppo ", dice Baroni. "I ragazzi hanno fatto molto bene, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto per un errore, ma abbiamo fatto un buon palleggio, voglio che la squadra comandi il gioco e sia aggressiva nel recupero palla. Ringrazio la squadra per l'atteggiamento e anche il pubblico, è stata una bella serata.

"La squadra lavorerà per Castellanos"

"Qui ci sono giocatori bravi, con ragazzi che hanno atteggiamenti importanti dal punto di vista umano", ha continuato Baroni in conferenza stampa. "I tre punti sono sempre fondamentali, ma non ho timore di sbagliare partita. A volte può non andare bene dal punto di vista del risultato, ma se si lavora con impegno non c'è questa possibilità". Poi analizza i singoli, partendo dall'mvp Castellanos: "Un giocatore forte che ha bisogno di giocare, quest'anno avrà più spazio e la squadra lavorerà per lui. Dele-Bashiru? Deve capire il nostro calcio e giocare, ma abbiamo tanti altri centrocampisti bravi che stanno crescendo. Deve diventare un recuperatore di palloni, ma non è facile".