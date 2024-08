Dove vedere Juventus-Como

La partita tra Juventus e Como , valida per la 1 ^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 19 agosto alle 20:45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN , i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Como

Dopo aver perso tre delle prime cinque sfide (1V, 1N) contro il Como in Serie A tra il 1949 e il 1952, la Juventus è rimasta imbattuta in tutte le successive 21 partite (12V, 9N) contro i lariani nel torneo, vincendo quella più recente: 3-1, al Sinigaglia, il 22 febbraio 2003 (autorete di Juarez e gol di Marco Di Vaio e Mauro Camoranesi per i bianconeri e una marcatura di Fabio Pecchia per i lombardi). La Juventus è la squadra contro cui il Como ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 10 su 26 sfide; completano il quadro tre successi dei lariani e 13 vittorie dei bianconeri. Juventus e Como si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la prima volta dal 1988/89 (vittoria per 3-0 dei bianconeri); in generale, due degli ultimi tre esordi stagionali del Como nel massimo campionato (3P) sono stati proprio contro la squadra piemontese. La Juventus è la squadra che ha vinto più match alla 1ª giornata nella storia della Serie A: 59, tra cui sette successi nelle ultime otto gare (1N) all'esordio stagionale nel massimo torneo. Il Como è tornato in Serie A dopo 21 anni: il 19 agosto saranno trascorsi, infatti, esattamente 7758 giorni dalla sua ultima gara nel massimo campionato (24 maggio 2003, vittoria per 1-0 contro il Torino); soltanto nel periodo tra maggio 1953 e ottobre 1975 (22 anni, per l'esattezza 8162 giorni) i lariani hanno dovuto attendere più giorni per tornare in Serie A. Nessuna squadra ha vinto più partite del Como nella 'regular season' della Serie B 2023/24: 21, al pari di Parma e Venezia.