La Juventus di Thiago Motta debutta in campionato battendo 3-0 il Como. Tanti ottimi voti per i bianconeri, il migliore è quello di Mbangula, autore del gol che ha sbloccato l'incontro. Male Belotti e Cutrone per il Como. Le pagelle di Antonio Nocera

