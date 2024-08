Guarda tutti gli Skylights del weekend di Serie A!

Ricomincia il campionato con molti risultati a sorpresa: termina in pareggio la partita tra Genoa e Inter come quella tra Milan e Torino. Un punto a testa anche per Cagliari e Roma. Il Napoli di Conte subisce il tris del Verona, mentre la Lazio riesce a battere il Venezia. Vincono anche Juve e Atalanta

CLASSIFICA SERIE A