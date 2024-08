Contro il Lecce Inzaghi sarà probabilmente senza Lautaro Martinez per un affaticamento muscolare agli adduttori: pronto Taremi dal 1'. In difesa ritorno di Pavard al posto di Bisseck. Più Darmian di Dumfries sulla fascia destra. Per i salentini, Gotti lancia dal 1' il gioiellino Marchwinski, in mezzo Coulibaly in vantaggio su Pierret. Inter-Lecce si gioca sabato 24 agosto alle 20.45, in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, e in streaming su NOW

LAUTARO VERSO FORFAIT