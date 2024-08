Dove vedere Inter-Lecce

La partita tra Inter e Lecce, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 24 agosto alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. A partire dalle 20 appuntamento con 'L'Originale' . In studio Alessandro Boban con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Walter Zenga.

I numeri di Inter e Lecce

L’Inter è la squadra che ha vinto più incontri con il Lecce in Serie A (28 successi, 4N, 4P), oltre a essere quella che ha realizzato più reti contro la squadra saletina nella competizione (85). Tra il 2022/23 e il 2023/24 l’Inter ha vinto quattro gare su quattro, segnato 10 gol e subito solo una rete contro il Lecce in Serie A. Nelle 18 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A, l’Inter ha vinto 17 volte (una sola sconfitta per 1-0 il 12 gennaio 2000, rete di Vugrinec), ha mantenuto la porta inviolata 12 volte e subito solamente sei gol, mai più di uno a partita; quella salentina è una delle sole quattro squadre con almeno 10 sfide in casa dei lombardi senza mai riuscire a segnare due reti – le altre sono: Novara (13), Foggia (11) e Avellino (10). L’Inter ha pareggiato la prima partita di questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre volte finora la squadra detentrice del titolo ha mancato il successo nelle prime due gare stagionali: Roma 2001/02 (unica di queste a pareggiarle entrambe), Milan 2011/12 e Juventus 2015/16. Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di questo l’Inter è reduce da tre pareggi di fila; i nerazzurri non pareggiano più gare consecutivamente da dicembre 2017-febbraio 2018 nella competizione (cinque in quel caso, con Spalletti in panchina). Nelle ultime 11 stagioni di Serie A l’Inter non ha mai perso la prima partita casalinga, con nove successi nel parziale, inclusi cinque nelle cinque più recenti; l’ultima sconfitta interna dei nerazzurri alla prima stagionale a San Siro risale al settembre 2012 con Stramaccioni in panchina.