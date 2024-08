Introduzione

Il Milan perde Alvaro Morata, almeno per tre settimane. Infortunio muscolare per il centravanti rossonero, che aveva accusato un fastidio prima di Milan-Torino ma è comunque sceso in campo (con gol) nel finale: l'ex Atletico ha accusato una ricaduta e salterà sicuramente le prossime due giornate di campionato e anche le partite di Nations League di settembre con la Spagna. Da valutare nella Juventus Weah, uscito al 45' nel match con l'Empoli dopo aver segnato il gol del 2-0. Di seguito la situazione squadra per squadra in vista della 2^ giornata