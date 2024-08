Dove vedere Udinese-Lazio

I numeri di Udinese e Lazio

L’Udinese ha vinto finora 26 partite di Serie A contro la Lazio (23N, 41P) e solamente contro Atalanta e Cagliari (27) ha fatto meglio nel massimo campionato; tra le squadre presenti nella Serie A 2024/25 la Lazio è l’avversaria contro cui i bianconeri hanno realizzato più gol: 113, in generale meno solamente che contro la Sampdoria – 121). L’Udinese ha vinto l’ultima partita di Serie A contro la Lazio (2-1 l’11 marzo 2024) ed è dal periodo tra il 2004 e il 2005 che i bianconeri non ottengono almeno due successi di fila contro i biancocelesti nella competizione (tre in quel caso, con prima Luciano Spalletti e poi Serse Cosmi in panchina). La Lazio non perde una trasferta contro l’Udinese dalla stagione 2012/13 (8V, 3N); dal 2013/14 in avanti la squadra bianconera è l’avversaria contro cui i biancocelesti hanno ottenuto più successi esterni (otto); inoltre, per la squadra della Capitale si tratta della striscia aperta di imbattibilità esterna più lunga nella competizione (11). Tra questo e lo scorso campionato l’Udinese è imbattuta da sei partite consecutive (2V, 4N) e in Serie A non fa meglio da ottobre 2022: nove gare in quel caso, di cui l’ultima proprio contro la Lazio (0-0). L’Udinese ha pareggiato la prima partita di questo campionato e nelle precedenti due stagioni non ha ottenuto nemmeno un successo nelle prime due gare; in Serie A i bianconeri non arrivato a tre annate di fila senza successi nelle prime due gare disputate dal periodo 1979-1982 (quattro in quel caso). Tra questo e lo scorso campionato la Lazio è imbattuta da otto partite consecutive in Serie A (5V, 3N) e nella competizione non fa meglio da una serie di 21 gare di fila senza sconfitte (17V, 4N) tra settembre 2019 e febbraio 2020 sotto la guida di Simone Inzaghi. La Lazio ha vinto la prima partita di questo campionato (3-1 contro il Venezia); negli ultimi 10 anni solamente una volta ha ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali di Serie A, nel 2021 con Maurizio Sarri in panchina.