Dove vedere Fiorentina-Venezia

I numeri di Fiorentina e Venezia

La Fiorentina è l’avversaria contro cui il Venezia ha sia ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A: 10 in 26 sfide (2N, 14P), sia quella contro cui ha segnato più gol (36). Nessun pareggio nelle ultime 16 sfide tra Fiorentina e Venezia in Serie A: 11 vittorie viola e cinque successi dei lagunari; l’ultimo segno “X” tra le due formazioni nel massimo campionato risale al 30 marzo 1947 (1-1 al Franchi). La Fiorentina ha vinto tutte le ultime cinque sfide interne contro il Venezia in Serie A, subendo solamente due gol (tre clean sheets). La Fiorentina ha pareggiato la prima partita di questo campionato ed è dal 2019 con Vincenzo Montella in panchina che i viola non rimangono senza successi nelle prime due gare di Serie A (due sconfitte in quel caso). Dopo una serie di tre successi consecutivi alla prima partita casalinga stagionale in Serie A, la Fiorentina ha pareggiato la più recente (2-2 contro il Lecce il 27 agosto 2023); i viola non pareggiano consecutivamente due di questi esordi interni dal periodo tra il 1989 e il 1990. Il Venezia ha perso la prima partita di questo campionato e nelle ultime due stagioni di Serie A ha perso entrambe le prime due gare disputate: nel 2001 con Cesare Prandelli in panchina, nel 2021 con Paolo Zanetti (nei due casi precedenti senza realizzare nemmeno una rete). Il Venezia non ha mai vinto nelle sua prima trasferta stagionale in Serie A, con tre pareggi e 11 sconfitte in totale, incluse tutte le ultime sei (di cui una in questo campionato); considerando invece le prime due gare esterne, gli arancioneroverdi hanno conquistato un solo successo (1 ottobre 1939 contro la Roma).