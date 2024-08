Dove vedere Roma-Empoli

I numeri di Roma e Empoli

La Roma ha vinto otto delle ultime nove sfide contro l’Empoli in Serie A, perdendo però la più recente, all’ultima giornata dello scorso campionato, il 26 maggio (2-1 al Castellani Computer Gross Arena); i toscani non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i giallorossi nella competizione. La Roma è la squadra contro cui l’Empoli ha disputato più trasferte senza mai vincere nella sua storia in Serie A: in 16 gare fuori casa con i capitolini i toscani hanno infatti registrato due pareggi e 14 sconfitte. Nell’ultima trasferta disputata contro la Roma in campionato, il 17 settembre 2023, l’Empoli ha registrato la sconfitta più larga nella sua storia in Serie A: 7-0. La Roma ha vinto solo una delle ultime otto partite tra tutte le competizioni (1-0 contro il Genoa lo scorso 19 maggio in campionato – 4N, 3P); i giallorossi hanno chiuso lo scorso campionato segnando esattamente un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe: non ne realizzano più di uno in un match interno di Serie A dal 3-2 sul Torino del 26 febbraio 2024. Nei precedenti 22 campionati, solo una volta la Roma ha pareggiato entrambe le prime due gare stagionali di Serie A: nel 2019/20, contro Genoa e Lazio in quel caso, sotto la guida di Paulo Fonseca (escluse dal conteggio partite decise a tavolino). Con lo 0-0 contro il Monza, l’Empoli ha pareggiato il primo match stagionale in Serie A per la prima volta nelle sue 17 partecipazioni al torneo (4V, 12P). I toscani potrebbero rimanere imbattuti in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella loro storia – le due precedenti nel 2006/07 e nel 1986/87.