Thiago Motta prepara la sfida contro il Verona con dei forfait rispetto all'XI visto contro il Como. Out Weah e Thuram, mentre Danilo è convocato ma non è al top: ci sarà il giovane Savona titolare. Mbangula e Yildiz confermati. Zanetti dovrebbe puntare sull'eroe del match col Napoli Mosquera dal 1'. Partita in programma lunedì sera alle 20.45

JUVENTUS, GIORNATA DI VISITE PER NICO GONZALEZ