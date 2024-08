Nicolò Savona, chi è il giocatore della Juventus in gol contro il Verona

Un problema al tallone per capitan Danilo, Thiago Motta non esita e lancia dal primo minuto Nicolò Savona, terzino destro classe 2003 e grande protagonista di Verona-Juventus. Per il valdostano una rete in fuorigioco prima, poi una valida di testa sull’assist dell’altro gioello Next Gen titolare al Bentegodi, Samuel Mbangula