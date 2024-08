Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare al termine della sfida persa dai giallorossi contro l’Empoli per 2-1. Previste dalle 2 alle 3 settimane di stop. Out per la sfida contro la Juventus, l’obiettivo sarà cercare di averlo disponibile da dopo la sosta

Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi. Dopo la sconfitta contro l’Empoli nella giornata di ieri, domenica 25 agosto, Enzo Le Fée ha accusato un problema muscolare. Per il centrocampista, subentrato al 62' al posto di Cristante, si prevedono 2-3 settimane di stop. Il francese, dunque, salterà la sfida contro la Juventus, in programma domenica 1° settembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. L’obiettivo sarà cercare di tornare in campo per la prima sfida dopo la sosta per le nazionali contro il Genoa (il prossimo 15 settembre). Altrimenti, si cercherà di averlo disponibile il prossimo 22 settembre per il match contro l’Udinese.