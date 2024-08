"So che la Roma è un grande club, con una grande storia e tifosi fantastici: l’atmosfera all’Olimpico è diversa". Così Artem Dovbyk, attaccante della Roma, a seguito del suo debutto con la maglia della Roma all'Olimpico, domenica scorsa nel match perso contro l'Empoli. Il giocatore, nonostante l'inizio non perfetto dei giallorossi in campionato, ha fissato l'obiettivo personale per questa sua prima stagione di Serie A: "Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante, è un premio che mi dà molta fiducia per il futuro", afferma, "Proverò a vincerlo anche qui in Italia. Sarà una bella avventura perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore in campo".