Recupera dall'infortunio Lautaro Martinez in vista dell'Atalanta: il capitano nerazzurro ha svolto quasi tutto l'allenamento odierno con la squadra e sarà in panchina per la sfida di San Siro. Sarà Inzaghi a valutare se schierarlo titolare

Per il primo scontro diretto della stagione contro l'Atalanta, Simone Inzaghi ritrova il suo capitano: Lautaro Martinez ha recuperato dall'infortunio, un affaticamento agli adduttori che gli ha fatto saltare la 2^ partita di Serie A contro il Lecce. L'attaccante dell'Inter ha svolto quasi tutto l'allenamento di oggi con la squadra e domani, giovedì 29 agosto, lo farà interamente coi compagni. Per la sfida di San Siro, in programma venerdì alle 20.45, si accomoderà quindi in panchina, con Inzaghi che deciderà se schierarlo titolare.