L'allenatore del Napoli a due giorni dalla sfida contro il Parma, parla dell'arrivo di Lukaku: "Da oggi sono più contento e tranquillo per l'attacco". Sul primo mese e mezzo in panchina con gli azzurri: "Stiamo ponendo le basi. Non facciamoci condizionare dai risultati, è iniziata una ricostruzione"

"Ho visto che ora è ufficiale la firma di Lukaku. Mi auguro di averlo presto in allenamento per farlo entrare in sintonia con il resto della squadra. Verrà con noi per il match con il Parma". Così l'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa: "E' veloce e potente. Sa tenere la combinazione con i numeri 10 della squadra, sa attaccare gli spazi, per questo lo considero unico. E' un ragazzo a posto, metto le mani nel fuoco per lui, sa che viene qui e le responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti dei napoletani. Da oggi sono più tranquillo e contento sull'attacco".

L'analisi della sfida contro il Parma

"I miei sanno già cosa penso, già da ieri ho fatto drizzare le antenne. E' una squadra in salute, 4 punti con Fiorentina e Milan non li fai per fortuna, anche nell'ultima amichevole aveva battuto 4-1 l'Atalanta. Ha in organico giocatori forti, hanno energia, sono giovani, se gli lasci campo ti fanno male, ha fatto male a tutte finora, può farlo anche a noi. Dovremo avere l'intelligenza di attaccare in maniera giusto, loro ci inviteranno anche ad attaccare, a prendere possesso della metà campo e lì sono terribili perché si compattano e ripartono come razzi. Sarà difficile, la stiamo preparando, ogni gara dobbiamo conoscere che tipo di musica suonare, ma sarà difficile, penso più difficile che col Bologna. Ogni gara serviranno tutti, ogni vittoria bisognerà festeggiarla, questo spirito dobbiamo ritrovarlo, non è nulla scontato! Serve un'energia positiva con l'ambiente".

Il primo bilancio

"Il mio Napoli è dal primo giorno, da quando ho firmato, nel bene e nel male tecnicamente l'ho sentito subito mio. Non ci sono dubbi. Sto imparando un po' a conoscere l'ambiente, dobbiamo trovare il giusto equilibrio in tutte le cose. Napoli, l'ambiente, il tifoso, non deve lasciarsi trasportare dal momento positivo o negativo, essendo ottimista o negativo, ma deve capire che è iniziato un lavoro su una base che col club ho reputato importante per ricostruire. Abbiamo fatto valutazioni e pian piano stiamo aggiungendo elementi, da questo punto di vista ci deve essere positività. Un mese e mezzo di duro lavoro, stiamo ponendo delle basi, non facciamoci prendere dal risultato positivo o negativo, fa parte di un percorso. Ci saranno partite che vinceremo, anche bene come col Bologna, e dei passi falsi. Ma non facciamoci condizionare, è iniziata una ricostruzione, c'è un progetto da seguire per creare basi che possano durare nel tempo e creare un'antagonista alle solite note. Questo deve rassicurare, al di là di una vittoria o una sconfitta, per dare entusiasmo ed appartenenza, proviamo a darla anche ai calciatori. Se i calciatori capiscono e appartengono... daranno qualcosa in più, per me".

La visita al murale di Maradona

"Non so come sia uscita, l'ho fatta alle 23.30 con mia moglie, mia figlia e mio fratello. Qualcuno ci ha scoperti, ma è stata molto bella, si respira un'aria particolare, è un posto di culto, ci tenevo, contento di averlo fatto. Pensavo che nessuno mi avesse visto, al massimo qualcuno, sono cose che uno vuole fare in silenzio, ma sono molto contento di averlo fatto, senza scorte particolari. E' un'energia lì incredibile, pazzesca".