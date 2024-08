Gasp: "Questa squadra è tutta da costruire"

Gian Piero Gasperini prova ad analizzare con lucidità e serenità il pesante ko di San Siro contro l'Inter: " Devo dire che i primi 10 minuti hanno determinato anche l'umore e il morale di questa squadra , che dopo la sosta potrà contare su tutti gli effettivi - spiega - Oggi eravamo in difficoltà soprattutto in difesa. Il nostro campionato inizierà dopo la sosta, però pur nel risultato fortemente negativo ho visto ragazzi che hanno cercato di tenere bene il campo , devo attaccarmi alle cose migliori che hanno fatto e ripartire con un organico più completo". Sulle motivazioni di una rosa ancora da sistemare: "Purtroppo ci sono state delle difficoltà da subito. Il mercato era partito bene con ottime operazioni soprattutto in uscita, sono usciti giocatori che hanno creato ottime plusvalenze sommate alle entrate della Champions. C'era possibilità di investire, in questo momento la squadra è tutta da costruire".

"Ripartiremo dopo la sosta con 10-11 giocatori nuovi"

Questa Atalanta può essere migliore di quella precedente? "Non lo so, la società ha investito molto e incassato molto. Abbiamo perso giocatori importanti, come Scamacca, Scalvini, Lookman e Koop che forse di milioni ne valgono di più. Ripartiremo dopo la sosta con 10/11 giocatori nuovi, cercando di studiarli per metterli nelle condizioni migliori per farli giocare. Dobbiamo sperimentare in campionato quello che non abbiamo potuto fare in questi giorni perché i giocatori sono arrivati solo all'ultimo".